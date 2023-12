Il Barcellona lo molla dopo due anni: lampo Juventus

Il Barcellona lo potrebbe mollare solamente due anni dopo il suo arrivo. Lampo della Juventus che torna sul giocatore

Dalla Spagna dicono che alla fine della stagione probabilmente verrà ceduto. O almeno per meglio dire, secondo Sport il Barcellona alla fine dell’anno potrebbe cedere uno tra Koundé e Andreas Christensen. E quest’ultimo, soprattutto, è un profilo che alla Juve piace, visto che è già stato accostato ai bianconeri negli anni scorso.

I catalani lo hanno preso a parametro zero dal Chelsea nell’estate del 2022 e lo hanno fatto firmare fino al 2026: quindi qualora Giuntoli fosse davvero interessato al giocatore sa bene che servirebbero almeno 20-25milioni per strapparlo a Xavi. E forse potrebbero anche non bastare. Il danese, classe 1997, è un elemento che sa giocare sia in un pacchetto arretrato a 3 uomini sia come centrale a quattro dietro. Insomma, in un colpo solo i bianconeri potrebbero trovare un uomo capace di coprire quel buco che quasi sicuramente lascerà Alex Sandro, in scadenza di contratto, e che sembra essere proprio in uscita anche perché sotto l’aspetto fisico ormai non convince più di tanto.

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla Christensen

L’anno prossimo, qualora la squadra di Massimiliano Allegri riuscisse a centrare una qualificazione alla prossima Champions League, allora qualche innesto anche così importante ci potrebbe essere. Su questo non ci possono essere dubbi e magari ne potrebbe arrivare più di uno di questo calibro. Insomma, tutto passa dagli introiti della massima competizione europea.

E Christensen evidentemente è un elemento che con la sua esperienza e con le sue qualità potrebbe tornare decisamente utile alla causa. Un uomo che anche fisicamente chiuderebbe a pennello una retroguardia che con Gatti, Danilo e Bremer sarebbe una delle più possenti del panorama europeo. Vedremo.