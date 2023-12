By

Lesione UFFICIALE: il bomber salta la Juventus. L’esito degli accertamenti diagnostici effettuati hanno confermato quanto si temeva.

In casa Juventus si pensa alla Roma, gara valida per la diciottesima giornata di campionato, prevista per sabato 30 dicembre all’Allianz Stadium, con inizio alle ore 20.45.

Un’altra tappa importante per la formazione di Massimiliano Allegri che cerca di blindare il suo posto-Champions League. La Roma di José Mourinho è una rivale diretta e, come si dice in questi casi, la vittoria varrebbe doppio.

Entrambe le formazioni sono reduci da vittorie. La Juventus ha espugnato il non sempre facile campo di Frosinone, mentre i giallorossi hanno vinto il derby del Sud contro i campioni d’Italia del Napoli, che non riescono a trovare un minimo di continuità di risultati.

Il girone di andata si avvia pertanto alla conclusione. L’ultima giornata, la diciannovesima, vedrà la Juventus impegnata sul campo della Salernitana. Bianconeri e granata si incontreranno due volte nel giro di quattro giorni.

La prima sfida sarà il 4 gennaio a Torino. L’incontro è valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La seconda volta, invece, sarà il 7 gennaio a Salerno, gara di campionato che chiuderà il girone di andata.

Intanto per la Salernitana non arrivano buone notizia dall’infermeria.

Lesione UFFICIALE: il bomber salta la Juventus

I problemi per la formazione campana riguardano l’attaccante della nazionale senegalese, Boulaye Dia.

L’attaccante granata si è sottoposto agli esami diagnostici di rito che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità del bicipite femorale sinistro, come ci informa salernitana.it. Per l’attaccante si prevedono dalle quattro alle cinque settimane di stop.

Per lui, pertanto, niente Coppa d’Africa e forse niente cessione a gennaio. Il ventisettenne attaccante della Salernitana è stato sul mercato per l’intera sessione estiva, ma alla società granata non sono arrivate offerte ritenute congrue.

Nel suo nuovo contratto vi è una clausola da 22 milioni di euro che però ha validità fino al prossimo 15 gennaio 2024. Nel frattempo l’attaccante senegalese ha già iniziato il suo piano riabilitativo nella speranza almeno di ridurre i tempi di recupero.