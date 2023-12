Calciomercato Juventus, ribaltone totale: sì a 25 milioni

Calciomercato Juventus, ci sono novità importanti relative al calciatore seguito dai bianconeri, ecco cosa potrà succedere.

Il centrocampista danese Pierre-Emile Højbjerg è al centro dell’attenzione del mercato calcistico, con l’indiscrezione che il giocatore ha scelto un avvocato come nuovo agente. Secondo le informazioni fornite da ‘Nicolò Schira’, esperto giornalista di calciomercato, Højbjerg starebbe spingendo per lasciare il Tottenham a causa della sua voglia di ottenere più tempo in campo.

L’intermediario Fabrizio DeVecchi è attualmente impegnato nel tentativo di facilitare la separazione tra Højbjerg e il club londinese, con l’obiettivo di convincere il giocatore a intraprendere una nuova avventura. Il Tottenham, però, sembra non voler cedere facilmente e avrebbe fissato un prezzo di 25 milioni di euro per il trasferimento, richiedendo inoltre un contratto a tempo indeterminato che potrebbe includere una formula di prestito con impegno.

Addio per 25 milioni: così Højbjerg lascia Londra

La Juventus si è mostrata ancora interessata al talentuoso centrocampista danese, aprendo così la possibilità di un trasferimento in Serie A. Højbjerg, con le sue abilità nel centrocampo, potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per la squadra di Massimiliano Allegri, che sembra essere in cerca di rinforzi per la mediana. La richiesta del Tottenham potrebbe rappresentare una sfida per la Juventus, ma la presenza di un agente avvocato potrebbe influire sull’esito delle trattative. Højbjerg, desideroso di ottenere maggiore minutaggio e nuove opportunità, potrebbe vedere nella Juventus la destinazione ideale per il suo sviluppo professionale.

Il futuro del centrocampista danese rimane incerto, e la situazione continua a evolversi. Con la finestra di mercato aperta, i tifosi della Juventus rimarranno in attesa di sviluppi significativi e speranzosi di vedere Pierre-Emile Højbjerg indossare la maglia bianconera nella prossima stagione.