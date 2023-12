La formula grida vendetta: Juventus in ginocchio, salta tutto

Calciomercato Juventus, la formula grida vendetta e in questo modo il rischio che salti tutto è enorme. Allegri messo ko

Alla ricerca di un centrocampista per questa sessione di mercato, la Juventus di nomi sul taccuino ne ha parecchi. Anche se, c’è da dire, stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, un profilo Massimiliano Allegri ce lo ha bello chiaro in testa.

Ma occhio, perché quel profilo piace a molti, non solo in Italia (si parla pure del Napoli) ma anche e soprattutto all’estero, con una squadra, l’Atletico Madrid, che per fare felice Simeone potrebbe decidere di affondare il colpo nel corso delle prossime settimane. Dalla Spagna, precisamente da El Gol Digital, si parla di un forte interesse dei Colchoneros nei confronti di un elemento che la Juve vorrebbe regalare al proprio allenatore. E la formula è di quelle che grida vendetta, visto che si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, Atletico su Hojbjerg

Il nome è quello di Hojbjerg, centrocampista in uscita dal Tottenham che sarebbe il profilo ideale per la Juve secondo il tecnico Allegri. In grado sia di giocare in mezzo alla difesa oppure come interno, il danese è in uscita dal Tottenham e starebbe cercando una sistemazione. Giuntoli da un poco di tempo sta lavorando su questo nome, ma l’interesse degli spagnoli potrebbe far saltare il banco.

Da quelle parti infatti sono sicuri che ci sarà un addio di almeno qualcuno in mezzo al campo, e allora per non scontentare, appunto, l’allenatore che da poco ha firmato il suo rinnovo contrattuale, sarebbero pronti a fare questo sacrificio. Magari anche inserendo l’obbligo di riscatto: il costo totale dell’operazione dovrebbe essere di 23milioni di euro.