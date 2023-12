Affare Juventus-Roma prima del match: la promessa fa saltare il banco

Affare di mercato sull’asse Juventus-Roma a pochi giorni dal match di campionato: la promessa dei bianconeri fa saltare tutto

Mancano solo due giorni al grande appuntamento della 18ª giornata di Serie A, quello tra Juventus e Roma in programma sabato 30 dicembre alle 20:45.

La squadra di Allegri non può permettersi passi falsi, se vuole rimanere aggrappata al sogno scudetto e quindi tenere il passo dell’Inter capolista. La Juventus spera di recuperare completamente sia Vlahovic che Chiesa e Locatelli, alle prese con diversi acciacchi. Dal canto suo la Roma ha ripreso entusiasmo dopo la vittoria sul Napoli e proverà a uscire dall’Allianz Stadium con almeno un punto, se pur dovrà farlo senza il grande ex Paulo Dybala. A poche ore da Juventus-Roma, potrebbe aprirsi un asse di mercato proprio tra questi due club.

Juventus, la Roma si fa avanti per Huijsen: promesso al Frosinone

Come riportato dal Corriere dello Sport, il General manager della Roma Tiago Pinto avrebbe ricevuto diverse candidature tra cui quella di Thilo Kehrer, difensore classe ’96 tedesco del West Ham.

Il club giallorosso ha ottimi rapporti con la squadra inglese che sarebbe disposta a trattare la cessione del suo difensore. Intanto, però, la Roma avrebbe sondato il terreno anche per un difensore della Juventus. Si tratta del classe 2005 Dean Huijsen, talento proveniente dalla Next Gen e attualmente arruolato in prima squadra da Massimiliano Allegri. La Juventus, però, ha già garantito il giovane centrale al Frosinone e aprire alla Roma significherebbe tradire una promessa fatta. In questi ultimi tempi il club bianconero ha fatto diversi affari col quello ciociaro e non vorrebbe compromettere i rapporti. Basti pensare che in questo momento ben 3 giocatori di proprietà della Juventus militano nel Frosinone: Kaio Jorge, Matias Soulé e Enzo Barrenechea. Il giovanissimo Huijsen diventerebbe il quarto prodotto della Next Gen ad approdare nella squadra di Eusebio Di Francesco, affinando ancora di più l’intesa tra i due club in ottica mercato.