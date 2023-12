93 milioni in cassa: niente Arabia, la Juventus vede le stelle

Il calciomercato della Juventus sarà l’argomento più caldo del quale discutere nel mese di gennaio che è ormai alle porte.

Non potrebbe essere altrimenti visto che si accavallano sempre rumors e trattative in questo periodo dell’anno. Durante il quale tutte le squadre si danno da fare per trovare i rinforzi giusti, elementi in grado di migliorare la qualità dell’organico.

La Juventus non è certo da meno e già da tempo il direttore sportivo Giuntoli ha stilato una lista di potenziali colpi per il futuro. Si guarderà però sempre prima di tutto l’aspetto economico. A gennaio non si faranno certo investimenti milionari. Si guarda alle occasioni che ci sono in giro, magari iniziando anche a pianificare il futuro. Bisogna agire con grande capacità e prontezza se si vuole bruciare la concorrenza.

Juventus, Sancho si allontana dall’Arabia: ecco perché

La Juventus ha la necessità primaria di trovare almeno un nuovo centrocampista, se non due. Fondamentale sarà per i bianconeri riuscire a rinforzarsi in quella zona del campo, dove la coperta al momento è davvero molto corta. Ciò non esclude però che possano arrivare pure altri rinforzi.

Per esempio nelle scorse settimane si è parlato molto della possibilità che alla Juventus approdi Jadon Sancho. Il Manchester United lo ha messo alla porta da tempo e sta cercando acquirenti, dalla sua cessione vuole incassare circa 80 milioni di sterline, dunque 93 milioni di euro. Difficile che qualcuno si faccia avanti con queste cifre. Lo spiega anche “Football Insider” che sottolinea come l’attaccante esterno sia nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita, ma che a gennaio difficilmente sarà una affare possibile anche per loro, che hanno già riempito gli slot per i calciatori stranieri. Per cui al momento lo United sta faticando, e non poco, per trovare una sistemazione al calciatore.