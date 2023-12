Calciomercato Juventus, addio Kostic: l’erede ha giocato nell’Inter. Più si avvicina l’avvio del mercato più si conosce la nuova Juventus.

Nelle ultime settimane i discorsi legati al prossimo, eventuale, mercato della Juventus hanno ruotato solo e soltanto attorno alla questione ‘centrocampo’ ed al nome del possibile centrocampista che da inizio anno potrebbe trovare spazio nell’organico di Massimiliano Allegri.

Fermo restando che il centrocampo, e il centrocampista, sono la priorità in casa Juventus, il mercato di gennaio, e ancor più la sessione estiva, muteranno non poco il volto della formazione bianconera.

Nella sessione invernale potrebbe già mettersi in moto il piano-Giuntoli. Progetto appena abbozzato al suo arrivo la scorsa estate per via della trasformazione in atto in seno alla società bianconera.

Nel 2024 si comincerà a vedere la mano dell’ex direttore sportivo del Napoli. Se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi della Juventus possono essere fiduciosi. La prova la si è avuta con il blitz in Montenegro e con l’acquisto di uno dei talenti più seguiti del calcio europeo: Vasilije Adzic.

Il montenegrino è soltanto il primo, giovane tassello della Juventus che verrà dove gioventù ed esperienza viaggeranno a braccetto. In una Juventus che vedrà inevitabili partenze, vi saranno anche arrivi con possibili volti già noti al campionato italiano.

Calciomercato Juventus, addio Kostic

Ed in una Juventus che avrà diversi volti nuovi sono già stati individuati i profili che potrebbero far loro spazio.

La corsia mancina della formazione di Allegri, o del nuovo tecnico bianconero, subirà diversi scossoni. Samuel Iling Junior sembra essere ormai il predestinato a salutare la Juventus già a gennaio. Entro la prossima estate potrebbe essere anche la volta di Filip Kostic.

L’esterno sinistro serbo gode di un ottimo mercato. Al suo posto potrebbe sbarcare alla Continassa un volto conosciuto del calcio italiano. A darcene notizia è Maurizio Russo di calciomercato.it, in un post su X:

“ESCLUSIVO Juventus- Gosens nome da tenere d’occhio per la fascia sinistra. Kostic può andare via in estate: Fenerbahce, Galatasaray e Arabia Saudita le possibili destinazioni“. Il solo Andrea Cambiaso sembra intoccabile su quella corsia.

Robin Gosens, classe 1994, esterno mancino dell‘Union Berlino, la formazione di Leonardo Bonucci, e della nazionale tedesca, sembrava che già nel 2021 potesse vestire bianconero, ma le elevate richieste dell’Atalanta hanno poi interrotto qualsiasi discorso.

A gennaio 2022 Gosens è passato dal nerazzurro dell’Atalanta a quello dell’Inter. Un’esperienza non felice anche per via di frequenti guai fisici, fattore da non sottovalutare nell’eventualità di una trattativa.