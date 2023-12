Calciomercato Juventus, la stella sulla trequarti sta per firmare: è già a Torino

Calciomercato Juventus, la stella che gioca sulla trequarti sta già per firmare: a Torino da un paio di giorni si attende solo l’annuncio del club

La situazione di classifica non è brutta: secondo posto alle spalle della Roma e soprattutto la possibilità il prossimo 7 gennaio di giocarsi la finale di Supercoppa a Cremona, appunto contro le giallorosse. Ma la Juventus femminile, per via di alcune prestazioni davvero poco brillanti, sta dimostrando che forse è il momento di dare una profonda rigenerata alla rosa.

Ed è sicuramente per questo che Braghin, responsabile della squadra femminile, ha deciso di piazzare un colpo importante: la trequartista classe 2001 Jennifer Echegini, che ha da poco concluso gli stufi in Florida, è già a Torino, così come riportato da Mauro Munno. E si attende quindi solamente l’ufficialità da parte del club bianconero di questo colpo di mercato.

Calciomercato Juventus, in arrivo Jennifer Echegini

Scovata durante il Mondiale, la nigeriana ha già visitato Vinovo nel corso dei mesi scorsi e dopo la laurea nel college americano è pronta per questa avventura europea. Non ci sono dubbi, ormai che l’affare sia fatto, ed è altrettanto ovvio che avrà comunque bisogno di un poco di tempo per ambientarsi. Insomma, è un colpo che guarda più alla prossima stagione che a questa in corso. Ed è un colpo però davvero importante visto che dalla 22enne si dice un gran bene.

L’obiettivo bianconero è quello di rimanere agganciati alla Roma il più possibile anche per andare a giocarsi la poule scudetto con uno svantaggio minore rispetto agli otto punti della passata stagione che di fatto erano già una sentenza.