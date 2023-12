“Campionato falsato”: Inter aiutata anche contro il Genoa, bufera VAR

La serie A è ripartita oggi con l’ultimo turno che si giocherà per quest’anno solare, con focus ovviamente sull’Inter.

La Juventus scenderà in campo domani sera per affrontare la Roma di Josè Mourinho in un confronto tutto da seguire. Una partita che chiaramente incollerà davanti al teleschermo gli appassionati di calcio prima ancora che i tifosi della formazione torinese.

Che nel frattempo stanno seguendo le altre partite in calendario oggi. Nel pomeriggio la Fiorentina ha centrato i tre punti contro il Torino, il Napoli invece non è andato oltre il pareggio senza reti con il Monza. Stasera in campo c’è l’Inter di Inzaghi, grande favorita per la vittoria dello scudetto. La prima della classe sta affrontando il Genoa.

Tifosi scatenati sui social: “Bisseck ha commesso fallo”

Sta facendo molto discutere quanto accaduto poco prima dell’intervallo, quando l’Inter ha trovato il gol con Arnautovic nel contesto di una azione molto contestata. Si nota infatti una spinta del difensore Bisseck della squadra di Inzaghi, con un calciatore del Genoa che finisce a terra. Il gol è stato convalidato, non c’è stato alcun intervento del Var.

È un gol chiaramente irregolare, Bisseck spinge a terra un genoano.. Il #VAR non vuole vedere.. Questo campionato è falsato — roberto1974juve (@roberto1974juve) December 29, 2023

C'è chi ha negato l evidenza di aver segnato con la mano ,

per me era da annullare fallo tutta la vita di bisseck — andrea#4( Denzel) (@0Javierzanetti) December 29, 2023

Quello non l'ho visto. Però Bisseck mette le mani addosso a Strootman, basta quello per decretare il fallo aldilà del volo dell'olandese — Inter e Tennis (@InterTennis94) December 29, 2023

@AIA_it C'era fallo sul gol dell'Inter, Doveri non ha visto la spinta di Bisseck su Strootman — Pina Volpentesta (@PinaVolpentesta) December 29, 2023

Sui social i commenti dei tifosi sono univoci, tutti confidavano in un intervento da parte degli arbitri in sala video con conseguente annullamento della rete. Basta dare uno sguardo ai post per capire in tanti sono arrabbiati per il mancato intervento. Prima del riposo il Genoa ha poi pareggiato con Dragusin, ma dell’episodio si continuerà di certo a parlare nel post partita.