Lanciato da Allegri, lascia la Juve a gennaio: vola da De Laurentiis

Potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, ecco lo scenario futuro del giocatore lanciato da Allegri: i dettagli dell’operazione.

Il calciomercato invernale si avvicina e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, un nome che inizia a circolare nei corridoi del Bari è quello di Nicolussi Caviglia, l’ex talento della Salernitana attualmente in forza alla Juventus potrebbe trovare spazio altrove.

Il club pugliese sembra aver messo gli occhi su di lui, proponendo una possibile soluzione per il giovane centrocampista. La Juventus, da parte sua, sembra aperta a considerare un possibile addio invernale per Nicolussi Caviglia. Tuttavia, questa eventualità è condizionata da una serie di fattori, principalmente la necessità di rimpolpare il centrocampo bianconero. Massimiliano Allegri, alla guida della squadra, è consapevole delle lacune numeriche e delle opzioni limitate nel reparto centrale, specialmente a causa delle assenze forzate.

Nicolussi Caviglia al Bari a gennaio: c’è la possibilità

Il periodo di emergenza che ha colpito la squadra ha messo in evidenza la mancanza di alternative affidabili nel centrocampo della Juventus. Pertanto, prima di concedere l’addio a Nicolussi Caviglia, la dirigenza bianconera si troverà di fronte alla necessità di trovare soluzioni concrete per rinforzare questa zona cruciale del campo.

Nicolussi Caviglia, nonostante sia stato chiamato in causa durante il periodo di emergenza, potrebbe volere più spazio e, quindi, l’eventuale passaggio al Bari potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il giovane centrocampista di guadagnare maggiore visibilità e minutaggio in campo, aspetti fondamentali per la sua crescita e sviluppo professionale. Il Bari, da parte sua, sembra essere determinato a rinforzare il proprio centrocampo e vede in Nicolussi Caviglia un’aggiunta interessante al proprio organico. La possibilità di giocare con maggiore regolarità potrebbe essere un incentivo per il giocatore, mentre il club pugliese potrebbe beneficiare dell’energia e del talento di un giovane prospetto come lui.