Juventus, Giuntoli riporta il big in Serie A: arriva gratis

La Juventus vira su un big della Premier League: Giuntoli lo riporta in Serie A a parametro zero

La Juventus è ancora alla ricerca di un nuovo centrocampista da inserire a gennaio nella rosa di Massimiliano Allegri.

Kalvin Phillips resta in cima alla lista ma, più passa il tempo e più l’operazione si fa complicata. Sia per la richiesta del Manchester City che per la concorrenza del Newcastle che sembra vicino alla fumata bianca. Oltre ovviamente all’ostacolo legato all’ingaggio del calciatore. Tra i preferiti di Giuntoli e Manna c’è anche un altro big di Premier League, Pierre-Emile Hojbjerg, fuori dai piani del Tottenham e in procinto di lasciare Londra. Come sottolineato dal giornalista Rudy Galetti sul proprio profilo X, il terzo nome della Premier League in orbita Juventus è il centrocampista della nazionale azzurra Jorginho, un’opportunità più per giungo che per gennaio.

Juventus, Giuntoli sceglie Jorginho: affare a zero per giugno

L’italo-brasiliano non è riuscito a trovare la sua dimensione nell’Arsenal che non lo reputa indispensabile per il proprio progetto.

Mikel Arteta lo ha impiegato a fasi alterne in questa stagione ma senza una vera e propria continuità. La Juventus vede in Jorginho quel profilo in grado di poter prendere le redini del centrocampo, sfruttando le proprie qualità in cabina di regia.

🚨🎯 #Juventus are still looking for a new midfielder.

▪️#Hojbjerg – out of #THFC‘s plans- is at the top of the list;

▪️ #Phillips remains a very complicated option, both due to requests of #ManCity and his high wage;

▪️#Jorginho is an opportunity in the summer as a free agent. pic.twitter.com/AT8VRVTxqn — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 28, 2023

Attualmente in quel ruolo Allegri sta puntando su Manuel Locatelli che adesso è insidiato proprio dal compagno di nazionale che tornerebbe in Serie A a distanza di 5 anni dal suo addio al Napoli. Jorginho andrà in scadenza a giugno 2024 e per questo la Juventus vorrebbe sfruttare proprio la sua situazione contrattuale per non sborsare alcuna cifra se non quella dell’ingaggio dell’ex Chelsea.