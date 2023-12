Juventus-Roma, record di Allegri: nella storia della Serie A

By

Juventus-Roma, Massimiliano Allegri entra nella storia della Serie A: record assoluto per il tecnico livornese. Ecco il dato clamoroso

La Juve chiude il 2023 con una vittoria, per uno a zero, contro la Roma, andando a meno due dall’Inter e collezionando nell’anno solare il ventesimo clean sheet. Un numero incredibile per i bianconeri, merito anche e soprattutto di Massimiliano Allegri, uno che stasera ha battuto un altro record, clamoroso, staccando Carlo Ancelotti.

Con quella di stasera è la 76esima vittoria in carriera per 1-0. Corto muso, cortissimo per Allegri, che adesso sogna davvero di rimanere agganciato all’Inter fino alla fine della stagione. Intanto rimanere tra le prime quattro, che è il vero e unico obiettivo stagionale, diventa sempre più concreto.