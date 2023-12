Mancata iscrizione al campionato: caos Juve-Figc, ecco cosa sta succedendo

Il campionato di serie A si appresta a voltare pagina dopo le ultime sfide in calendario che ci saranno questa sera.

Si chiude l’anno solare e per la Juventus c’è grande attesa dopo il passo falso dell’Inter di ieri sera. I nerazzurri hanno pareggiato contro il Genoa e i bianconeri hanno dunque l’opportunità di rosicchiargli due punti in classifica avvicinandosi verso la vetta.

Il 2024 deve essere l’anno della rinascita per la Juventus, dopo le tante difficoltà incontrate nel corso degli ultimi mesi. Vincere lo scudetto è davvero un sogno, da inseguire con costanza. Ad ogni modo centrare un posto in Champions sarebbe già favoloso per un club che vuole tornare protagonista pure in Europa.

Juventus, Chirico: “Basta inginocchiarsi alla Figc”

Da quando la Superlega ha ottenuto la vittoria giuridica contro Fifa e Uefa si fa un gran chiacchiericcio su quel che potrebbe essere questo torneo in futuro. La Figc ha emanato una norma relativa all’iscrizione al prossimo campionato che sta facendo discutere. Ovvero che chi giocherà in serie A dovrà a non prendere parte a tornei di associazioni non riconosciute da Fifa, Uefa e appunto Figc.

Dopo l'ultimatum della #FIGC sarebbe ora di scendere dall'inginocchiatoio e rimettere la schiena dritta, chiedendo il rispetto della sentenza UE. Dovrebbe essere la #Juventus a minacciare di non iscriversi al campionato, non il contrario. https://t.co/KBJYhmUjbP — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) December 29, 2023

Concetto che non trova d’accordo il giornalista Marcello Chirico, che su “X” ha scritto: “Dopo l’ultimatum della Figc sarebbe ora di scendere dall’inginocchiatoio e rimettere la schiena dritta, chiedendo il rispetto della sentenza UE. Dovrebbe essere la Juventus a minacciare di non iscriversi al campionato, non il contrario“. L’impressione è che di tutto questo si continuerà ancora a parlare a lungo.