Fuochi d’artificio Juventus: accordo raggiunto, visite mediche dopo la Befana

Calciomercato Juventus, Giuntoli piazza il primo colpo nella finestra invernale di mercato. Accordo raggiunto e visite mediche già programmate

Eccolo il primo colpo di Cristiano Giuntoli. Un vero e proprio fuoco d’artificio per rimanere in tema botti di capodanno. Accordo trovato, nessun dubbio. E sono già state fissate le visite mediche in Italia.

Sì, l’innesto era nell’aria da un poco di tempo ma adesso non ci sono più dubbi. A spiegare il tutto ci pensa Fabrizio Romano che svela anche le cifre dell’affare Adzic, il classe 2006, un vero e proprio talento dicono, almeno quelli che lo hanno visto giocare per un poco di tempo, che prenderà la via di Torino. La Juve ha superato la concorrenza del Bologna che era sulle tracce del giocatore e sembrava aver messo la freccia ad un certo momento, facendo l’offerta giusta al Podgorica.

Calciomercato Juventus, visite e firma per Adzic

Allora: Adzic sarà in Italia nella seconda settimana di gennaio, quindi dopo l’Epifania, per sottoporsi alle visite mediche al J|Medical. Poi ci sarà la firma sul contratto a queste cifre.

Cinque milioni di euro complessivi andranno al Podgorica: due milioni più uno di bonus facilmente raggiungibile più altri potenziali bonus. Insomma, colpo fatto. Manca solo l’annuncio ufficiale ma ci vorrà evidentemente un poco di tempo per vederlo. Ma ormai di dubbi, come spiegato, non ce ne stanno più.