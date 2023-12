La Juventus svaligia l’Argentina: tris di acquisti generazionali

La Juventus svaligia l’Argentina, nella lista di Giuntoli ci sono anche tre giovani che provengono dalla “cantera” del famoso club sudamericano.

Nel mercato di riparazione che sta per aprire i battenti il responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, si dedicherà principalmente alle operazioni in entrata, trascurate in estate. È ormai assodato che alla Signora serva come il pane un centrocampista che vada a colmare quei buchi lasciati da Paul Pogba e Nicolò Fagioli, messi fuori gioco rispettivamente dalla vicenda doping e da quella relativa alle scommesse.

Il colpo potrebbe arrivare dalla Premier League, come confermano gli ultimi rumors. Da un po’ di tempo si parla, ad esempio, di Hojbjerg e Phillips, due giocatori “di sostanza” che non trovano spazio nel Tottenham e nel Manchester City. Non è detto, però, che nella lista di Giuntoli compaiano solamente loro. Certo è che alla Juventus servono giocatori, per così dire, “pronti”. Che siano sani dal punto di vista fisico ed in grado di dare immediatamente il loro apporto alla causa. Ed allungare una panchina resa sempre più corta dai continui infortuni che in questi ultimi mesi hanno tormentato la squadre allenata da Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo, tuttavia, il direttore sportivo bianconero non trascurerà eventuali colpi in prospettiva.

La Juventus svaligia l’Argentina, non solo Barco e Medina: piace anche Anselmino del Boca Juniors

Come ha più volte ribadito lo stesso Giuntoli, la Juventus non può prescindere dai giovani. E tra le priorità dei prossimi anni c’è quella di anticipare le altre big d’Europa nella corsa a quelli che saranno i talenti del futuro.

I bianconeri continuano a guardare con attenzione in Argentina, come confermato dal sito BocaNoticias. La Signora, infatti, è sulle tracce di un altro prospetto lanciato dal Boca Juniors. Si tratta di Aaron Anselmino, difensore centrale 18enne che sta facendo parlare di sé. Si preannuncia dunque un triplo affare con gli Xeneizes, visto che alla Juventus piacciono molto anche Valentin Barco e Cristian Medina.