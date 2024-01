Calciomercato Juventus, due piccioni con una fava: scambio per il regista

Calciomercato Juventus, due piccioni con una fava: i bianconeri potrebbero tentare il colpo con lo scambio per il regista che serve ad Allegri

Sì, alla Juventus serve un centrocampista. Ma le finanze bianconere sono quelle che sono e magari il colpo nella finestra di mercato ormai alle porte potrebbe arrivare con lo scambio. E chi potrebbe uscire dalla rosa nel corso delle prossime settimane? Secondo TuttoSport un indiziato ci sarebbe.

Un po’ per il poco impiego da parte di Allegri, e anche per quel contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, il nome è quello di Iling-Junior, che Max non solo ha impiegato nel suo ruolo naturale di esterno sinistro, ma anche all’occorrenza come mezzala al fianco di Locatelli o di qualche altro compagno. Pochi i minuti in campo per lui, tant’è che si parla di un addio visto che lo stesso ha diversi estimatori soprattutto in Patria, in Premier League.

Calciomercato Juventus, Iling per Hojbjerg

E una squadra interessata sarebbe proprio il Tottenham, che tutti noi sappiamo detiene il cartellino di Hojbjerg, uno dei centrocampisti che la Juventus ha messo nel mirino per il mercato di gennaio. Magari, per rendere un poco più agevole la trattativa, la società piemontese potrebbe decidere di inserirli nell’operazione così da accontentare tutti.

Allegri in questo caso avrebbe probabilmente quell’elemento che ritiene più opportuno al suo gioco, e il Tottenham prenderebbe un giocatore che a Torino ha avuto poco spazio e che probabilmente ne avrà poco anche per il contratto citato prima. In questo modo, è abbastanza evidente, che l’operazione potrebbe andare in porto anche in tempi relativamente brevi. Staremo a vedere.