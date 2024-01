Calciomercato Juventus, Kostic via a gennaio: destinazione clamorosa

Calciomercato Juventus, l’esterno serbo non rientra nella lista degli incedibili e potrebbe lasciare Torino dopo un anno e mezzo.

Il 2 gennaio è finalmente arrivato: inizia oggi la sessione invernale del calciomercato, per diverse squadre un’occasione importante per rimediare – non caso si chiama “di riparazione” – a quegli “errori” commessi in estate. I primi giorni del nuovo anno sono quasi interamente dedicati alla finestra dei trasferimenti: rumors e indiscrezioni sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale.

In fibrillazione anche i tifosi della Juventus: la speranza è che nei prossimi 28 giorni il club bianconero possa sistemare a dovere una rosa che deve fare i conti con assenze per infortunio e squalifiche. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha gettato acqua sul fuoco, scrivendo che difficilmente Cristiano Giuntoli effettuerà operazioni in entrata di una certa rilevanza, ma di sicuro il responsabile dell’area tecnica della Signora non si farà sfuggire eventuali opportunità. Qualcuno, alla fine, arriverà: del resto, sarebbe da folli non rinforzare una squadra, quella di Massimiliano Allegri, che sta provando a tenere testa alla favorita per la vittoria del tricolore, l’Inter, al momento distante solo due punti.

Calciomercato Juventus, derby turco per l’ex Eintracht

Il reparto che necessita di maggiori ritocchi è senz’altro il centrocampo. Dove le alternative scarseggiano in seguito alla squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

❗️| Galatasaray & Fenerbahçe are interested in signing Filip Kostić this month. (@aspor) pic.twitter.com/S3DNB8x6zQ — JuveFC (@juvefcdotcom) January 2, 2024

Per arrivare ad un giocatore di spessore, tuttavia, la Juventus potrebbe essere costretta a vendere qualcuno. Ecco perché, come riporta il portale turco A Spor, Giuntoli è disposto ad ascoltare eventuali offerte per Filip Kostic, finito nel mirino delle due big di Turchia, attualmente in lotta per titolo. L’esterno serbo, arrivato nell’estate 2022 dall’Eintracht Francoforte, piace molto sia al Galatasaray che al Fenerbahçe, pronti a darsi battaglia nei prossimi 30 giorni. In scadenza nel 2026, Kostic a novembre ha compiuto 31 anni e non rientra nella lista degli incedibili.