“Offerta UFFICIALE”: così la Juventus chiude l’affare

Offerta ufficiale per la Juventus: i bianconeri valutano la proposta per il gioiello, ore calde per la decisione

Il mese di gennaio per la Juventus potrebbe essere segnato non solo dai colpi in entrata ma anche da qualche cessione.

Di recente vi abbiamo raccontato delle richieste per Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone e per Kenan Yildiz. Entrambi sono già nel mirino della Premier League e tenere a bada i loro assalti non sarà semplice per Madame. Oltre all’argentino e al turco, c’è un altro giovane bianconero nel radar dei club inglesi. Si tratta di Samuel Iling-Junior, seguito con particolare attenzione dal Tottenham. Nell’affare con gli Spurs la Juventus potrebbe chiedere l’inserimento di Pierre-Emile Hojbjerg, tra i preferiti di Giuntoli per rinforzare il centrocampo.

Juventus, offerta ufficiale per Samuel Iling-Junior

Stando a quanto riportato dal giornalista Luca Cimini, ci sarebbe sul piatto un’offerta ufficiale per Samuel Iling-Junior.

Il classe 2003 inglese è uno dei prodotti della Next Gen e fa parte di quella generazione che comprende Fagioli, Miretti, Soulé, Barrenechea e non solo. L’anno scorso è stato inserito da Allegri in pianta stabile in prima squadra. Quest’anno, però, non ha ancora trovato quella continuità di rendimento che ci si attendeva. Nel 3-5-2 di Allegri la sua zona sarebbe la fascia sinistra o all’occorrenza quella destra. Gli arrivi di Cambiaso e Weah, però, hanno oscurato Iling che ha trovato meno spazio. Appena 8 presenze, tutte dalla panchina e ancora nessuna dalla panchina. L’offerta per Iling potrebbe spingere il club bianconero ad accettare, così da incassare una cifra da poter reinvestire per un colpo in entrata. La Juventus starebbe valutando attentamente la proposta per capire se sia opportuno o meno accettare di lasciarlo partite a stagione in corso.