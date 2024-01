Colpo di scena Rabiot: sta per firmare

Colpo di scena Rabiot, le indiscrezioni che arrivano in questo momento parlano di una possibile firma per il rinnovo. Ecco le ultime

Dopo la gara contro la Roma, decisa dalla sua rete, che ha mandato la Juventus a meno due dall’Inter, Adrien Rabiot ha parlato del rinnovo del suo contratto spiegando che al momento giusto ne parlerà con la società. Una cosa corretta, visto che di novità, almeno ufficiali, non ce ne sono. Ma la indiscrezioni di mercato dicono altro.

Il centrocampista francese, decisivo per Massimiliano Allegri, la scorsa estate ha firmato per un solo anno quindi, da oggi in poi, potrebbe accordarsi con quello che potrebbe essere il suo nuovo club. Una situazione che spaventa un poco Giuntoli, che con la madre del centrocampista ha iniziato i colloqui nelle scorse settimane.

Rabiot rinnova fino al 2027

Insomma, ancora nessuna novità, almeno ufficialmente come detto prima. Ma secondo quanto scritto dall’insider juventino Enganche sul proprio profilo X, Rabiot starebbe per mettere nero su bianco su un contratto che lo dovrebbe legare alla Juventus fino al 30 giugno del 2027. Quindi un rinnovo triennale, magari anche alle stesse cifre, che gli permetterebbe di essere un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Un colpo da novanta sarebbe questo per Giuntoli e per il suo staff. Speriamo possa essere davvero così.