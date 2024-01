Colpo last minute Juventus: annuncio ufficiale in arrivo

Continuano ad essere sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questo periodo dell’anno.

Il mese di gennaio è appena iniziato e tutte le squadre si stanno dando molto da fare sdoppiando i loro impegni tra campo e calciomercato. Con i dirigenti pronti a imbastire delle trattative per far sì che possano arrivare dei rinforzi e nel minor tempo possibile, visto che comunque si gioca sempre sosta.

Quelle che sono le priorità della Juventus è cosa nota da tempo. Allegri ha la necessità di accogliere dei volti nuovi all’interno della sua rosa. Prima di tutto almeno un nuovo centrocampista che possa essere utile in più ruoli con le sue caratteristiche. Le ipotesi che si sono fatte in questo periodo sono state tante e diverse. I tifosi ovviamente sono in fremente attesa di capire quali saranno le mosse che la Juve riuscirà ad effettuare, seppur con un budget non certo altissimo.

Juventus, Huijsen al Frosinone in prestito: manca solo l’ufficialità

Nel frattempo il lavoro di Giuntoli deve essere improntato su un doppio binario, perché i bianconeri stanno lavorando su alcune uscite. Difficilmente arriverà una offerta in grado di garantire un tesoretto da reinvestire, per il momento si sta pensando a trovare una collocazione a quei giovani che hanno bisogno di giocare per maturare.

Quest’anno il Frosinone, di fatto, è una piccola “succursale” juventina visto che alla corte di Eusebio Di Francesco si stanno mettendo in evidenza tanti baby di proprietà bianconera come Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea. Come riporta Sky Sport la lista si allungherà a breve, visto che c’è l’accordo per il passaggio in prestito anche per il difensore Huijsen. A quanto pare l’annuncio ufficiale può arrivare a breve. In questo modo il calciatore troverà senz’altro più spazio di quello trovato finora, con la speranza di tornare a Torino più forte.