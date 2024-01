Il Psg schiaffeggia la Juventus: salta tutto

Il Psg fa sul serio e mette a rischio quello che sembrava un colpo facile per i bianconeri. Anche se c’è da dire che Allegri non lo aveva messo in cima alla lista

Il mercato è aperto e Giuntoli deve prendere qualcuno. Sappiamo anche in quale zona del campo il direttore tecnico della Juventus deve intervenire. A centrocampo la Juve ha grosse difficoltà e Allegri si aspetta un innesto. Il sogno del tecnico, a quanto pare, è Sudakov. Ma anche le altre piste per il momento rimangono in piedi.

Una sappiamo benissimo porta direttamente in Premier League, anche se c’è da dire che secondo le ultime indiscrezioni venute fuori Allegri non lo vedrebbe come un suo primo obiettivo. Anzi, tutt’altro. Tant’è che secondo Il Telegraph adesso la Juventus potrebbe rimanere a secco, senza riuscire a centrare il colpo grosso. Di fatto ci sarebbe il Psg sul giocatore.

Il Psg brucia la Juventus, tutto su Phillipps

I parigini, che sperano di riprendere la stagione sicuramente in maniera differente di come hanno chiuso l’anno, e vale a dire trovando continuità di risultati soprattutto in Europa, avrebbero messo gli occhi sul centrocampista che il Manchester City ritiene un esubero e che vorrebbe cedere a titolo definitivo. Ma questa cosa, si sa, non è possibile almeno a gennaio e almeno in Italia. Forse i parigini invece un colpo in questo modo lo potrebbero fare.

La Juve invece aspetta, sapendo di avere il gradimento del giocatore (almeno in questo modo si è detto) e soprattutto sapendo che il City preferisce cedere il proprio tesserato al di fuori dalla Premier League. Quindi, qualora il Psg non affondasse il colpo i bianconeri potrebbero rimanere decisamente in corsa.