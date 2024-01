Sempre e solo Inter-Juventus: prendono la rivelazione della Serie A

Occhio Juve, la fila si allunga! Mentre il calciomercato invernale sta muovendo i suoi primi passi, ecco arrivare già i primi ‘scontri frontali’.

Il doppio confronto con la Salernitana di Pippo Inzaghi, tra Coppa Italia e campionato, aprirà di fatto l’anno 2024 della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il complicato 2023 si è concluso nella maniera migliore. La vittoria contro la Roma di José Mourinho che punta, come i bianconeri, alla qualificazione alla prossima Champions League, ha una valenza doppia dal momento che ha permesso ai bianconeri di dimezzare il distacco dalla capolista Inter.

Intanto è partito ufficialmente il mercato invernale che, per la Juventus, significherà, forse, un nuovo centrocampista. Allegri, tra le dichiarazioni rilasciate nel post partita contro la Roma, ha avuto modo di elogiare un altro giovane talento bianconero, Nonge Boende.

“Un altro che presto potremo vedere è Nonge, che è giovane e sta crescendo. Va un po’ raddrizzato ma sa giocare molto bene al calcio“, queste le parole del tecnico livornese rilasciate a DAZN e riportate da fanpage.it.

E per l’eventuale centrocampista della Juventus potrebbe cambiare qualcosa dopo le affermazioni del tecnico sul belga Nonge? Parrebbe di no. Giuntoli ha la sua lista di nomi e su uno sembra che si scadendo una bagarre.

Occhio Juve, la fila si allunga dietro di lui!

Un profilo che Giuntoli tiene d’occhio da un po’, così come altri elementi di una squadra, il Bologna, che il direttore tecnico bianconero segue con particolare attenzione anche per via di un allenatore, Thiago Motta, che rappresenta l’opzione numero uno per l’eventuale dopo-Allegri.

L’esperto di mercato Ekrem Konur ci informa che: “L’Inter e la Juventus hanno intenzione di fare offerte per il 24enne scozzese Lewis Ferguson del Bologna“. Ecco quindi prospettarsi un altro scontro di mercato tra le prime due prime in classifica.

Lewis Ferguson, centrocampista scozzese, classe 1999, rappresenta una delle grandi scoperte del tecnico dei felsinei ed uno dei segreti ‘meno segreti’ dello splendido campionato dei rossoblù.

Pertanto non soltanto la Premier League con i profili di Kalvin Phillips. Pierre-Emile Hojbjerg e Thomas Partey. Lo sguardo di Giuntoli è posto anche sulla ‘nostra’ Serie A. E ancora una volta Giuntoli potrebbe ritrovare Beppe Marotta sulla sua strada.

Ancora una volta Juventus ed Inter sono pronte a sfidarsi in un duello che ha tutta l’aria di durare un’intera stagione.