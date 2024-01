Ultim’ora Juventus, bomba Sky: ritorno di fiamma choc

By

Sarà la Salernitana di Pippo Inzaghi la prima avversaria della Juventus in questo 2024 che è appena iniziato. I bianconeri di Massimiliano Allegri debutteranno nell’edizione ’23-’24 della Coppa Italia giovedì prossimo proprio contro i granata all’Allianz Stadium.

Chi si aggiudicherà l’incontro affronterà il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco, che nel turno precedente si è preso lo scalpo del Napoli, travolgendo 4-0 gli azzurri campioni d’Italia al “Maradona”. Juventus e Salernitana si ritroveranno di fronte appena quattro giorni dopo, stavolta nel programma della diciannovesima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata. In quell’occasione il teatro della sfida sarà lo stadio Arechi. La Salernitana cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ad una Signora che sta lottando per un traguardo prestigioso come lo scudetto: nell’ultimo fine settimana è tornata a -2 dall’Inter capolista grazie al successo sulla Roma. Hanno bisogno di punti anche i campani, che si trovano ancora all’ultimo posto nonostante l’importantissima vittoria con il Verona (0-1) di sabato scorso. La salvezza, tuttavia, adesso sembra di nuovo possibile, visto che tra i granata e il quartultimo posto ci sono solamente due punti.

Ultim’ora Juventus, la Salernitana rivuole Nicolussi Caviglia

Ma, con il mercato che ha appena riaperto i battenti, la gara dello Stadium sarà anche una occasione per parlare di un giocatore che piace molto alla Salernitana.

Parliamo di Hans Nicolussi Caviglia, che nelle prossime settimane potrebbe lasciare la Continassa. Diverse squadre vorrebbero prenderlo in prestito fino a fine stagione e tra queste ci sarebbero i granata. Il centrocampista valdostano piace molto al nuovo direttore sportivo del club campano Walter Sabatini, tornato a Salerno dopo un anno e mezzo. Nicolussi Caviglia, come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è di nuovo sul giocatore che trascorse gli ultimi sei mesi della scorsa stagione in Campania.