Coppa Italia, Juventus-Salernitana in chiaro in diretta tv: ecco dove vederla

La Juventus scende in campo con la Salernitana per gli ottavi di Coppa Italia nella serata di giovedì: dove vederla

La Juventus si prepara al ritorno in campo per la prima gara del 2024, quella di Coppa Italia in programma giovedì all’Allianz Stadium contro la Salernitana.

Una gara che precederà quella di pochi giorni dopo in campionato sempre contro la squadra di Pippo Inzaghi, questa volta a Salerno. L’ottavo di finale di Coppa Italia è uno scoglio che la Juve vuole superare, sfruttando anche le eliminazioni di Inter e Napoli e provando ad arrivare in fondo alla competizione, per riscattare la finale persa due anni fa contro i nerazzurri. Di seguito ecco dove vedere in diretta tv Juventus-Salernitana di giovedì 4 gennaio.

Coppa Italia, Juventus-Salernitana: dove vederla in tv e in streaming

In mancanza delle coppe europee, questa sarà l’unica competizione extra campionato nel cammino della Juventus.

Per la prima volta in stagione Massimiliano Allegri dovrà gestire il doppio appuntamento settimanale. Allo stesso tempo avrà il vantaggio di incontrare nuovamente la Salernitana in campionato, conoscendo già l’avversario dalla gara di Coppa Italia. Rugani dovrebbe partire dal primo minuto, così come Miretti e Iling-Junior che, avendo avuto poco spazio in campionato, si candidano per una maglia da titolare nel match di Coppa Italia. Si prospetta, quindi, un turnover ma non troppo forzato. La partita tra Juventus e Salernitana sarà trasmessa in diretta su Canale 5 in chiaro e in streaming su MediasetInfinity. Visibile anche tramite smartphone e tablet.