Dalla Juventus alla Roma: risposta definitiva, mantengono la promessa

Dalla Juventus alla Roma, inserimento last minute dei giallorossi ma i bianconeri hanno deciso di mantenere le promesse. La risposta è definitiva

Inserimento last minute. Ma non dovrebbe portare a nessun ribaltone. Difficile la Juventus si possa tirare indietro e non mantenere la promessa fatta, visti anche quelli che sono i buoni rapporti tra i club. Però la Roma ci ha provato.

Dean Huijsen è ormai destinato al Frosinone, insieme agli ex juventini Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge, ma la formazione capitolina di Mourinho ha voluto fare un tentativo per cercare di portarlo a Trigoria. Questo svela Il Tempo in edicola questa mattina, che però conferma che la Juve almeno per ora non ha nessuna intenzione di cambiare idea e di rompere in maniera definitiva – perché così potrebbe andare a finire – quel rapporto che si è creato con i laziali e che sta dando i suoi frutti. Perché i tre che sono già nel Lazio, in Ciociaria, stanno crescendo e qualcuno forse potrebbe fare ritorno anche nelle prossime settimane alla corte di Massimiliano Allegri.

Dalla Juventus alla Roma, Pinto ci prova per Huijsen

La Roma quindi, alla ricerca di un difensore – ma ha davvero pochissimo budget – ha fatto un tentativo con i bianconeri che però non dovrebbe portare a nessun frutto sperato dalle parti di Trigoria. Niente che possa fare cambiare idea alla Juventus che, è evidente, preferisce mandare il giocatore a giocare con regolarità cosa che invece con Mou potrebbe anche non succedere.