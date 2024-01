Lesione al collaterale: il titolarissimo salta la Juventus

Lesione al collaterale: l’infortunio è ufficiale e il titolarissimo salta il doppio confronto contro la Juventus in programma in questa settimana. La situazione

Uno dei titolarissimi non ci sarà nel doppio impegno contro la Juventus. Ufficiale. Sì, perché dopo essere uscito anzitempo durante la sfida contro il Verona si aspettava solamente il risultato della risonanza magnetica al quale si è sottoposto. E questo non ha dato gli esiti, per loro, sperati.

Grigoris Kastanos, elemento fondamentale nello scacchiere di Filippo Inzaghi, salterà per infortunio sia la gara di domani in Coppa Italia, sia quella di domenica in campionato a Salerno. Per lui la diagnosi ufficiale parla di una piccola lesione al collaterale con edema sull’osso. Dovrà stare fuori per almeno tre settimane, quindi non ci sarà nemmeno per la sfida al Napoli.

Insomma, un problema per Inzaghi. Non tanto per la Coppa, che interessa tanto e non quanto, ma soprattutto per il campionato. Dopo la bella vittoria contro il Verona i campani si sono rimessi in corsa per la salvezza e vedendo che appunto i veneti stano dando l’idea di essere una squadra che ormai crede poco alla permanenza viste anche le uscite che ci sono state e che ci saranno in queste ore e in queste settimane, la salvezza appare possibile.

Certo, bisognerebbe avere tutti gli elementi a disposizione, dal primo all’ultimo. Altrimenti soprattutto in queste squadre si complica tutto. E Inzaghi Kastanos non ce lo avrà per un poco di tempo.