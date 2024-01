“Rubano” Vlahovic alla Juventus: addio a gennaio

Calciomercato Juventus, tre big d’Europa su Vlahovic: lo “rubano” ai bianconeri. Ma c’è solo un club che potrebbe fare un tentativo a gennaio

Dusan Vlahovic sta giocando bene. Segna, lotta, aiuta la squadra. Insomma, sembra un giocatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto in qualche momento pure in questa stagione. Ecco perché adesso le big d’Europa lo hanno rimesso, di nuovo, nel mirino.

Secondo le informazioni riportate da fichajes.net, ci sarebbero tre club pronti a fare un’offerta alla Juventus, ma solamente una a gennaio. Il Chelsea. Sì, i londinesi sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol con continuità, cosa che fino al momento non è successa. Ma se Vlahovic così come appare scontato dovesse rimanere alla Juventus anche nei prossimi mesi, allora in estate ci potrebbe essere l’inserimento di altre due squadre.

Calciomercato Juventus, la situazione Vlahovic

Detto degli inglesi, in Spagna c’è l’Atletico Madrid che potrebbe decidere di affondare il colpo mettendo sul piatto la bellezza di 80milioni di euro, che sono i soldi che Giuntoli chiede per il cartellino del giocatore. Finita qui? No, non è proprio finita qui, visto pure il Psg, in attesa di capire la decisione finale su Mbappé, potrebbe presentarsi a Torino staccando l’assegno richiesto.

Insomma, tre squadre che potrebbero fare sul serio e che comunque hanno un solo modo per convincere la Juve: mettere sul piatto i soldi richiesti e niente contropartite tecniche. Sì, perché se il Chelsea un poco di mesi fa con Lukaku avrebbe potuto strappare il serbo ai bianconeri, adesso non ha più questa possibilità. Dalle parti di Torino un approdo del belga non sarebbe sicuramente ben visto.