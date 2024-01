Scambio + una contropartita: “La Juventus vende Vlahovic”

Calciomercato Juventus, ci sarebbe la possibilità di una contropartita tecnica per quanto concerne l’affare in attacco: i dettagli.

La ricerca da parte dell’Arsenal di un attaccante questo mese sembra convergere su un nome ben noto: Dusan Vlahovic. Il talentuoso attaccante serbo è stato sul radar dei Gunners per diversi anni, e le recenti difficoltà finanziarie della Juventus potrebbero spianare la strada per un possibile trasferimento in questo inverno, scrivono da ‘tbrfootball’.

Parlando nel podcast di The Arsenal Beat, Gary Cotterill di ‘Sky Sports’ ha aggiornato gli appassionati sui recenti sviluppi, sottolineando il crescente interesse di Mikel Arteta per l’attaccante serbo. La Juventus sembra essere aperta all’idea di considerare offerte che coinvolgano un accordo di gioco più contante.

Vlahovic all’Arsenal: si cerca la contropartita

“La Juventus voleva 50 milioni di sterline, ma era troppo ripida per l’Arsenal, ma la Juventus ha problemi finanziari. Ascolterebbero un’offerta cash-plus-player e ci sono anche queste regole fiscali in Italia che è qualcosa da considerare“, ha dichiarato Cotterill, rivelando la possibilità di uno scambio che coinvolga Dusan Vlahovic. La prospettiva di un accordo di ‘swap’ solleva naturalmente la domanda: chi potrebbe essere coinvolto nello scambio da parte dell’Arsenal? Cotterill non ha fornito nomi specifici, ma ha sottolineato che Ivan Toney di Brentford sembra essere al di fuori dai piani per il momento.

“Non Ivan Toney perché non penso che Brentford lo venderà a gennaio. Un altro giocatore, anche se sappiamo che Mikel Arteta è un fan di Dusan Vlahovic.” La notizia ha suscitato grande interesse tra i tifosi dell’Arsenal, che ora si interrogano su quali giocatori potrebbero essere considerati idonei per uno scambio con la Juventus. Con il mercato delle trattative in corso, gli appassionati aspettano con ansia ulteriori sviluppi mentre si chiedono se questo accordo possa concretizzarsi e rinforzare l’attacco dell’Arsenal con l’aggiunta del talentuoso attaccante serbo.