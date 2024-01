Acquisto lampo, dall’Inter alla Juve: l’affare si chiude così

Sono sempre tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questo delicato periodo dell’anno.

Il mese di gennaio è iniziato soltanto da qualche giorno ma le trattative sono già iniziate per tante squadre che stanno cercando rinforzi per la seconda parte della stagione. La Juventus non è ovviamente da meno ed ha già individuato quali sono le sue priorità ormai da tanto tempo.

Mister Allegri attende nel ritiro della squadra bianconera almeno un nuovo centrocampista nel minor tempo possibile. In modo da averlo a disposizione già per le prossime partite. L’obiettivo minimo da conquistare nel corso di questa stagione è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ma finora la Juventus ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per duellare con l’Inter anche per il tricolore. Ed è per questo motivo che il calciomercato invernale mai come adesso assume una particolare rilevanza per l’undici torinese.

Juventus, si tenta il sorpasso per Djalò

Si punta ad avere dei rinforzi che possano alzare l’asticella in casa Juve, offrendo al tecnico delle alternative da sfruttare nel girone di ritorno. Con tanti nomi che sono sul tavolo del direttore sportivo Giuntoli.

#Calciomercato | La @juventusfc prova il sorpasso sull'@Inter per #Djaló: aumenta la fiducia, ma la partita non è ancora chiusahttps://t.co/75TIbhoA2w — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 4, 2024

Gianluca Di Marzio ha rivelato un duello che ci sarebbe nel corso di queste ore tra i bianconeri e l’Inter per il difensore Djalò del Lille. Capace di giocare in più posizioni, è un elemento che ha il contratto in scadenza a giugno e per questo chiaramente ha tanti pretendenti. L’Inter si è mossa in anticipo per lui ma Giuntoli starebbe tentando il sorpasso, offrendo un piccolo indennizzo al Lille per averlo a disposizione già a gennaio. Poi la Juve dovrebbe deciderlo se tenerlo in prima squadra o girarlo in prestito altrove per sei mesi.