Affare Juventus-Roma: blitz in città

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni Sky sul futuro dei difensore finito prepotentemente nel mirino della Roma.

Impegnata nel match di Coppa Italia contro la Salernitana, la Juventus monitora con attenzione anche l’evolvere della situazione in sede di calciomercato. Dopo aver sondato diversi profili per puntellare la mediana, l’area mercato biancore sta lavorando anche sul fronte uscite.

Sotto questo punto di vista, si registrano importanti novità sul fronte Huijsen. Ad un passo dal vestire la maglia del Frosinone, il giovane centrale bianconero è corteggiato dalla Roma che ha alzato sensibilmente il pressing per il gioiello della Juve e proverà a giocarsi le sue chances per sbloccarne l’approdo nella Capitale. Secondo quanto evidenziato da Sky, i giallorossi starebbero provando a lavorare in maniera intensa per provare a sbloccare l’affare. L’agente dell’olandese è ancora a Torino. Nella notte sono in programma nuovi contatti con la Roma per provare a trovare la quadra definitiva. La notizia importante, però, è che la Juve avrebbe aperto alla formula del prestito oneroso. Scenario in evoluzione.