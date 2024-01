Calciomercato Juventus, tradimento da 40 milioni: è già a Torino

Calciomercato Juventus, tradimento da 40milioni di euro. Notizia clamorosa. Il giocatore è già nella città di Torino

Incredibile ma vero. Perché la notizia ha davvero del clamoroso. Non parliamo, mettiamolo subito in chiaro, di un colpo che potrebbe essere fatto adesso, a gennaio, in questa sessione di mercato. Ma di uno che i bianconeri potrebbero piazzare, nel caso, la prossima estate.

Perché, come spiegato dal giornalista Bargiggia che è intervenuto ai microfoni di Tvplay, è un elemento che a Giuntoli piace tanto. Uno di quelli che inoltre nel corso degli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale e che la scorsa estate ha deciso di non cambiare casacca nonostante avesse un’offerta economicamente più importante. Ma alcune volte al cuore non si comanda, anche se qualora si presentasse la Juventus le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Juventus, interesse per Buongiorno

La Juve la prossima estate, qualora avesse la possibilità di intervenire con investimenti importanti sul mercato, potrebbe pensare a Buongiorno, difensore del Torino – che ha rifiutato l’Atalanta la scorsa estate – e che ha un costo più o meno di 40milioni di euro. Una somma importante che però, quando si tratta di elementi per la difesa, non fa paura ai bianconeri.

Secondo Bargiggia inoltre Buongiorno – che come sappiamo è stato accostato anche al Napoli – non avrebbe nessuna intenzione di trasferirsi in Campania. Quindi la possibilità di andare nel club campione d’Italia non lo stimola più di tanto. E questo è sicuramente un passaggio fondamentale per la Juve, che potrebbe davvero blindare la difesa con uno dei difensori italiani più forti al momento. Un altro sgarbo al Toro.