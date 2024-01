Juventus, svolta nel futuro di Valentin Barco: doppia pista che si unisce

Cambia lo scenario di mercato per Valentin Barco: la Juventus resta fuori dai giochi, doppia pista che si congiunge

Il calciomercato si è già aperto con i botti in Serie A. Dopo il colpo Hien dell’Atalanta in difesa, l’Inter ha chiuso l’operazione Buchanan dal Club Bruges.

Il Napoli ha rinforzato la corsia di sinistra con Mazzocchi. Roma e Juventus sono ancora in fase di studio e hanno diversi obiettivi in comune. Entrambe le squadre hanno particolare esigenza di rinforzarsi. I giallorossi sono alla disperata ricerca di un difensore e proprio Dean Huijsen della Juve è un profilo che piace alla società. Il talento olandese classe 2005 ha buone possibilità di approdare al Frosinone ma l’opzione Roma resta viva. Intanto la Juventus deve restringere il campo degli obiettivi e capire quale strada prendere.

Juventus, Valentin Barco si allontana: colpo in comune tra Chelsea e Strasburgo

Uno dei nomi che da tanto tempo ormai è nel radar della Juventus è il Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors.

Le sue qualità messe in mostra nel campionato argentino e con l’U20 della nazionale Albiceleste hanno incantato diversi club europei tra cui anche la stessa Juventus. Il talento classe 2004 ha disputato già competizioni importanti come la Libertadores con il Boca e il Mondiale U20 con l’Argentina, dando ottimi assaggi del suo enorme talento. Come riportato da The Standard, club come Chelsea e Strasburgo lo hanno puntato e presto potrebbero presentare un’offerta concreta. Due club di fatto gemelli, di proprietà di BlueCo, il consorzio americano che detiene sia il club inglese che quello francese. Il piano del Blues con Valentin Barco, infatti, è quello di mandarlo prima allo Strasburgo a farsi le ossa, per poi tornare a Londra dopo un periodo di maturità. In effetti il giovane argentino ha solo 19 anni ma già tanta voglia di dimostrare.

In questo modo il Chelsea aggirerebbe eventuali restrizioni del fair play finanziario. Il Boca Juniors ha inserito una clausola di 9 milioni per il suo gioiello, cifra che il Chelsea potrebbe stanziare per supportare l’acquisto da parte dello Strasburgo. Anche il Manchester City resta un’opzione più che valida. I citizens, però, negli ultimi giorni hanno preso un altro talentuoso calciatore argentino. Si tratta di Claudio Echeverri, classe 2006 arrivato dal River Plate, nonché i rivali del Boca di Valentin Barco.