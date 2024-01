Canale caldissimo con la Pimenta: colpaccio prenotato dalla Juventus

Canale caldissimo con la Pimenta, tutto fatto per il centrocampista che potrebbe raggiungere la Continassa la prossima estate.

Il 2024 della Juve è iniziato sotto i migliori auspici, con un roboante 6-1 alla Salernitana in Coppa Italia. Al di là del risultato, i bianconeri sono apparsi in crescita sotto tutti i punti di vista, come avevano già dimostrato una settimana fa nel match contro la Roma.

Anche in coppa la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita ad allungare la striscia positiva che va avanti da settembre. La Juventus non conosce sconfitta dalla sfida con il Sassuolo dello scorso settembre, l’unica stagionale. In Italia, esclusa l’Inter, non esiste squadra più continua della Signora, il cui obiettivo a questo punto è lo scudetto. Una parola che forse neppure il tecnico livornese ha più paura di nominare. No, Danilo e compagni adesso non possono più nascondersi, soprattutto se continueranno a restare attaccati ai nerazzurri, che hanno soltanto due punti in più in classifica. La Juve tornerà in campo domenica, quando all’Arechi affronterà nuovamente la Salernitana per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

Canale caldissimo con la Pimenta, Spertsyan arriverà in estate

L’altro argomento caldo dalla parti della Continassa è il mercato, ormai aperto da tre giorni. In tanti si chiedono chi potrebbe acquistare la Juventus nella sessione che è appena iniziata.

In attesa che Cristiano Giuntoli sveli le proprie mosse, è scontato che i bianconeri faranno di tutto per portare a casa altri giovani interessanti, puntando a costruire i futuri campioni in casa. A tal proposito, sembra che il direttore sportivo abbia deciso di accelerare per portare a Torino un prospetto che sta inseguendo da diverso tempo. Si tratta di Eduard Spertsyan del Krasnodar, della scuderia di Rafaela Pimenta. Il 23enne russo ma naturalizzato armeno è un centrocampista offensivo dalle indiscutibili doti tecniche che in futuro potrebbero fare moto comodo a Max Allegri. Secondo Bulls Inside la Juventus acquisterà il calciatore la prossima estate.