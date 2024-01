Juventino fino al midollo, firma sempre più vicina: impazzisce Allegri

Juventino fino al midollo, il giornalista si sbilancia: “Il rinnovo del giocatore è a un passo: feeling incredibile con il tecnico”.

Non poteva iniziare meglio, il 2024 della Juventus. Goleada rifilata alla Salernitana in Coppa Italia e turno superato senza alcun problema. Addirittura sei le reti che i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno segnato ieri contro la formazione granata, infarcita di riserve. Ma, più del risultato, ad entusiasmare il tecnico livornese sono state le prestazioni delle seconde linee a cui ha dato spazio, una su tutte Kenan Yildiz, autore di un gol destinato a restare nella storia.

La roboante vittoria ha confermato ancora una volta la bontà del progetto del club, che da qualche anno ha deciso di investire in maniera massiccia sui giovani. La crescita esponenziale di alcuni di loro potrebbe essere determinante in una lotta per lo scudetto che sembra diventare sempre più equilibrate ed agguerrita. La Juve, infatti, sta dimostrando di poter reggere il confronto con la corazzata di Simone Inzaghi, candidata numero uno a succedere al Napoli nell’albo d’oro della Serie A. Sono solo due i punti che separano i bianconeri dai nerazzurri, che domani scenderanno in campo all’ora di pranzo contro il Verona a San Siro. La Signora lo farà ventiquattr’ore dopo a Salerno.

Juventino fino al midollo, Rabiot pronto a firmare

Oltre ai giovani, una delle certezze di questa Juve è Adrien Rabiot, il perno del centrocampo bianconero. Un giocatore di cui Allegri non può proprio fare a meno.

Ecco perché l’allenatore toscano si augura che il centrocampista francese firmi al più presto il rinnovo del contratto. La scorsa estate Rabiot rinnovò infatti per un solo anno, tenendo con il fiato sospeso club e tifosi. Secondo il giornalista Antonio Barillà, intervenuto a TvPlay, però l’accordo sarebbe ormai a un passo. “Rabiot è vicino alla firma del rinnovo – ha spiegato – ci sono tutta una serie di fattori che pendono in questo senso. È un giocatore che sta benissimo a Torino ed è felice di restare in questa squadra. Poi ha un rapporto straordinario con l’allenatore, la scorsa estate ha scelto di rimanere proprio per il legame con Allegri. La Juve farà di tutto per tenerlo e ha buone possibilità di riuscirci”.