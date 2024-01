Juventus, Rugani contro Mediaset: “arrabbiatura” virale

Juventus, Rugani attacca Mediaset: l’arrabbiatura del difensore bianconero diventa virale. Ecco cos’ha scritto sul suo profilo Instagram

Un ritorno al gol dopo un poco di tempo. Una situazione che ormai conosciamo tutti: il suo contratto in scadenza però potrebbe essere rinnovato. In ogni caso, Daniele Rugani, si dimostra davvero un professionista esemplare, anche perché altrimenti in questo momento non sarebbe un giocatore della Vecchia Signora.

Eppure ieri qualcosa, dopo il 6-1 contro la Salernitana, è andato storto. Dichiarazioni post partita con un titolo che secondo il difensore, quello di Sport Mediaset, inadeguato alle parole che ha detto. Sul proprio profilo Instagram la redazione sportiva ha fatto questo titolo: “Rugani, poco spazio alla Juve: “Ora mi arrabbio”, virgolettando appunto questa frase. La reazione del difensore non lascia nessuno spazio a commenti.

Juventus, Rugani attacca Mediaset

“Non sono il tipo di persona che ama trovarsi in determinate circostanze, ma mi sento in dovere di invitare tutti a sentire l’intervista post partita e trovare il momento in cui ho detto queste parole. Detto questo, complimenti per i titoli di spessore” ha tuonato Rugani, che non le ha mandate a dire.

Insomma, una presa di posizione netta quella del difensore che ieri è entrato in campo nella ripresa e che ha trovato anche la via del gol.