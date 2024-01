Serie A, caos nei pagamenti: nuova penalizzazione dopo un anno

Caos nei pagamenti, adesso, la situazione si può complicare per un club di Serie A, tutti i dettagli della situazione.

Come scrivono da ‘Calcioefinanza’, il Genoa si trova nuovamente al centro delle attenzioni, ma questa volta per una questione finanziaria che potrebbe avere conseguenze significative sulla sua partecipazione alle competizioni.

La Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha aperto un’indagine sul club ligure a seguito di ritardi nei pagamenti dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), come scrivono già dal portale, ci sarebbe un rischio di penalizzazione.

Genoa a rischio penalizzazione

Di seguito, ciò che viene riportato in dettaglio, dal portale ‘Calcioefinanza’, a proposito della questione relativa al club ligure: “Il Genoa è nuovamente coinvolto in problemi legati alle ritenute Irpef, rischiando punti di penalizzazione simili a quelli subiti l’anno precedente. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, un errore di procedura ha causato un ritardo nella consegna della documentazione entro il termine del 16 novembre 2023, portando la Covisoc a segnalare l’anomalia alla Procura FIGC. La Procura sta indagando su un possibile errore procedurale amministrativo, anche se sembra che il club avesse la capacità economica per i pagamenti dovuti. Tuttavia, la buona fede non esclude il rischio di penalizzazione. La Procura potrebbe chiedere l’archiviazione, il deferimento con il processo davanti al Tribunale federale nazionale o un patteggiamento, che potrebbe avvenire prima o dopo il deferimento“.