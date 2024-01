Allegri-Conte, la Juventus ha deciso: pronto a firmare

Quale sarà il futuro di allenatore della Juventus? I bianconeri hanno deciso, ecco la scelta fra Allegri e Conte.

Nuovi aggiornamenti riguardo il destino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi, ecco tutti i dettagli su questa situazione che interessa i supporter che sui social si sono divisi riguardo la possibilità di riprendere Antonio Conte. La prossima estate è previsto un valzer delle panchine: in questo giro entrerà anche la Juventus? Ecco alcune voci su questa situazione.

Adesso non ci sono più dubbi. C’è una voce, che arriva da Torino, e che riguardo la situazione allenatore Juventus. Allegri è in bilico? Nonostante il contratto, in scadenza a giugno 2025, la società è pronta a sbalordire i tifosi, c’è un colpo di scena che può sbaragliare tutte le carte in tavola. Ecco cosa può succedere la prossima stagione.

Conte-Allegri: la Juve ha preso una decisione

Ribaltone sulla panchina della big: ecco cosa succederà nella Juventus. Iniziano a circolare le voci riguardo il futuro di alcuni allenatori, pronti a cambiare squadra in vista della prossima stagione. Gennaio è il mese della programmazione, le società – infatti – già pensano a cosa succederà la prossima estate. Ecco la notizia riguardo il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Non ci sarà nessun ritorno bis alla Juventus per Antonio Conte che, però, firmerà con un’altra società di Serie A.

Secondo le ultime notizie Juventus, riportate dal giornalista Graziano Carugo Campi, non ci sono speranze per Antonio Conte che ha già un accordo con il Napoli. L’ex capitano dei bianconeri, accostato anche al Milan, alla fine dovrebbe firmare con il club di Aurelio De Laurentiis che ha superato la concorrenza anche di altre società. In rossonero, invece, dovrebbe finirci un altro tecnico avvicinato alla Juventus, ovvero Thiago Motta che a fine stagione lascerà in maniera definitiva il Bologna. La sorpresa assoluta riguarda Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri, che ha il contratto in scadenza nel 2025, dovrebbe proseguire la sua esperienza in bianconero con la società pronta a rinnovargli la fiducia con un altro prolungamento. Una notizia, questa, che ha diviso a metà il popolo bianconero. Nonostante i risultati ottenuti, fino a questo momento, dalla squadra, ci sono ancora delle perplessità riguardo il ruolo di Allegri. Giuntoli sembra orientato a proseguire con l’allenatore toscano che, nel post partita di Coppa Italia, ha iniziato già a parlare di programmazione per la prossima stagione pensando alla prossima Champions League che sarà diversa rispetto al solito. Un chiaro segnale di quanto Allegri voglia proseguire alla Juventus e riscattare le ultime stagioni deludenti.