Blitz allo stadio per il nuovo Pirlo: alla Juventus per 30 milioni

Blitz allo stadio per il nuovo Pirlo, in Inghilterra avvistato uno scout bianconero: accelerata decisiva per beffare Inter e Milan?

Sta entrando nel vivo il mercato della Juve, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Secondo gli ultimi rumors, i bianconeri sarebbero molto vicini al difensore portoghese Tiago Djalò, giovane centrale di proprietà del Lille in scadenza di contratto e seguito in Italia anche dall’Inter.

Potrebbe essere lui il primo colpo di Cristiano Giuntoli: a Torino ritroverebbe Timothy Weah, arrivato proprio dal Lille la scorsa estate. Djalò sembra essere in possesso delle caratteristiche giuste per essere utile, sin da subito, a Massimiliano Allegri, a caccia di un centrale affidabile, forte fisicamente e che sia in grado di giocare a sinistra, prendendo il posto di un Alex Sandro condizionato dai continui infortuni. Giuntoli, nel frattempo, ha concluso l’operazione Huijsen con la Roma, ufficiale da poche ore: il giovane difensore olandese trascorrerà gli ultimi sei mesi della stagione sulla sponda giallorossa della Capitale. Si tratta di un prestito secco, a giugno infatti il classe 2005 farà ritorno a Torino e molto probabilmente allungherà il contratto fino al 2028. Nel capoluogo piemontese invece arriverà un altro giovane promettente, l’esterno Luigi Cherubini, cresciuto nella Roma.

Blitz allo stadio per il nuovo Pirlo, la Juve continua a seguire Patino

Una Juventus sempre più “verde”, dunque. Che vuole accaparrarsi tutti le stelle del futuro per tornare a dettare legge sia in Italia che in Europa.

Un altro giovane prospetto che sta facendo girare la testa ai bianconeri è Charlie Patino, di proprietà dell’Arsenal ma attualmente in prestito allo Swansea, club che milita nella serie cadetta inglese. Il playmaker, classe 2023, vale circa 30 milioni ed ha molti estimatori in giro per l’Europa: hanno chiesto informazioni ai Gunners anche Inter e Milan. Tuttavia, secondo un’indiscrezione di Calciomercato.it, oggi uno scout della Juventus era presente a Swansea, in occasione del match di FA Cup con il Morecambe, per visionare il 20enne.