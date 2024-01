Tegola Juventus: Chiesa out dai convocati, nuovo problema fisico

Allegri, dalla Salernitana alla…Salernitana. Quattro giorni per ritrovarsi nuovamente in campo, l’una di fronte all’altra. E’ il calendario.

Altro che corto muso. All’Allianz Stadium la Juventus ha lasciato di sasso anche gli immancabili musi lunghi, quelli che non si accontentano mai, che amano il bel calcio e le vittorie di goleada.

Contro la Salernitana, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, nonostante una partenza folle come il retropassaggio di Gatti che ha permesso ad Ikwuemesi di andare in porta e trovare il vantaggio per la formazione di Pippo Inzaghi, i ragazzi di Allegri hanno dato spettacolo.

Un tennistico 6-1 che ha mostrato, ancora una volta, la feroce determinazione e la fame di vittorie che contraddistingue il gruppo bianconero. Poi ci sono le eccellenze che rispondono ai nomi di Federico Chiesa e Kenan Yildiz. L’unico cruccio è l’impossibilità, fino ad oggi, di vederli insieme. In campo.

Per uno scherzo del destino, e del calendario, Juventus e Salernitana si ritroveranno domenica l’una dinanzi all’altra. Non più Coppa Italia, bensì campionato, con l’ultima giornata del girone di andata.

Altra partita, altra motivazione, soprattutto per la squadra campana in lotta per non retrocedere. Una partita che vedrà in campo anche protagonisti diversi.

Allegri e le scelte per Salerno

In vista della gara di Salerno, Stadio Arechi, domenica 7 gennaio, calcio d’inizio ore 18.00, Massimiliano Allegri apporterà dei cambiamenti rispetto all’undici iniziale di Torino in Coppa Italia.

Per l’ultima giornata del girone di andata il tecnico livornese non avrà infatti a disposizione Manuel Locatelli, squalificato. Oltre al centrocampista azzurro mancheranno gli infortunati Alex Sandro, Moise Kean e Mattia De Sciglio. A questi si è aggiunto anche Federico Chiesa, che non è stato convocato a causa di un trauma conclusivo distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in allenamento. Il ginocchio si è gonfiato, ma gli esami effettuati hanno escluso altri problemi. Ecco la lista completa dei convocati, nella quale non figura neanche Cambiaso out per influenza:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani

CENTROCAMPISTI: Kostic, Mckennie, Miretti, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge

ATTACCANTI: Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior.