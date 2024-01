Tesoro Juventus: Allegri alla firma

La Juventus vive questi primi giorni dell’anno con la consapevolezza che saranno molto importanti per il futuro della squadra di Allegri.

Il mese di gennaio è iniziato come meglio non si poteva per i tifosi bianconeri. La vittoria sulla Salernitana in Coppa Italia ha spedito la squadra torinese ai quarti di finale. Ma soprattutto ha entusiasmato sul piano del gioco e su quello della determinazione feroce. Lo spirito di chi vuole tornare a essere una squadra vincente e ambiziosa.

Avanti tutta dunque su questa strada, con la seconda parte della stagione che andrà affrontata con la massima concentrazione, a partire proprio dalla nuova sfida con la Salernitana in programma nel weekend. Allegri sa bene che non si possono commettere passi falsi se si vuole rimanere agganciati al treno che può condurre al tricolore.

Juventus, il progetto piace ad Allegri: pronto a rimanere

In casa Juventus ora non è certo tempo per far bilanci, quelli si faranno alla conclusione della stagione. Però è innegabile dire che le voci sul futuro di Massimiliano Allegri sembrano essere ormai solo un lontano ricordo. Perché i risultati sono dalla parte dell’allenatore e i numeri sono inconfutabili.

Il tecnico livornese ha in mano la sua squadra, sia dal punto tecnico che da quello gestionale. E’ riuscito, seppur tra tante difficoltà, a creare un gruppo che non solo è in lotta per un posto in zona Champions League, quanto potrebbe essere in grado di lottare per lo scudetto. La linea societaria, come sottolinea Tuttosport, piace ad Allegri. Che ha tanti ragazzi da plasmare e da valorizzare. Un progetto a lungo termine, ancor più lungo magari della scadenza del suo contratto, sembra intrigarlo. Tanta voglia di rimanere al timone di una Juventus che vuole tornare presto vincente in Italia e in Europa.