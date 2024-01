Carolina Stramare, lingerie che passione: passeggiata supersexy

Carolina Stramare se ne va a zonzo per la città sfoggiando un outfit che definirlo pericoloso non renderebbe l’idea: è supersexy.

Riuscirebbe a far parlare di sé anche se non facesse assolutamente nulla. Le basta “respirare”, tanto è bella, per finire sotto i riflettori. A maggior ragione da quando, finalmente, si è lasciata andare tra le braccia di Pietro Pellegri, l’attaccante del Torino che è riuscito a conquistare una delle donne più belle del Bel Paese.

Lei è Carolina Stramare, ma sarebbe scorretto, oltre che riduttivo, definirla una wag. La splendida modella bruna, dagli occhi di ghiaccio, è molto più di questo. E lo era ancor prima di incontrare Pellegri lungo il suo cammino, avendo lei una storia professionale piuttosto importante alle spalle. La splendida Carolina, nel caso in cui qualcuno non lo sapesse, ha vinto la 77esima edizione del concorso di bellezza per eccellenza, vale a dire Miss Italia. Il che è sufficiente a rendere l’idea di quanto sia affascinante e di quanto Madre Natura, questo è poco ma sicuro, sia stata incredibilmente generosa con lei.

Oggi lavora come modella e come influencer e non ha mai smesso, per fortuna, di fare sognare i suoi follower. Tanto più che adesso collabora con diverse aziende e che ci regala, quasi quotidianamente, degli scatti da urlo a prova di pollici insù.

Carolina Stramare, corsetto supersexy e minigonna: what else?

Provate a dare un’occhiata al suo profilo Instagram, se ne avete il “coraggio”. Tra gli ultimi contenuti troverete un mini carosello di foto che, meglio avvertirvi prima, potrebbe farvi letteralmente sudare.

La splendida Carolina ha ben pensato di andarsene a zonzo per la città. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che, forse per deformazione professionale, ha indossato della lingerie in pieno giorno e sotto la luce del sole. Naturalmente non indossa solo quella, ma ha fatto in modo d’integrare un corsetto supersexy in un look che è una vera bomba.

Vi stupisce forse che abbia fatto il botto in termini di like e di commenti? A noi no. Assolutamente no. Dopo una foto del genere era il minimo che potesse succedere, non trovate?