Giallo pesante, UFFICIALE: salta Juventus-Sassuolo

Ammonizione pesante alla fine del primo tempo in casa Juventus. Giallo per Federico Gatti che era in diffida e che quindi salterà il match contro il Sassuolo del prossimo fine settimana a Torino.

Alla fine del primo tempo la Juve è sotto per via della rete di Maggiore, ma ci sono evidenti polemiche per un rigore al primo minuto di gioco non concesso alla formazione bianconera. Un fallo su Yildiz apparso nettissimo, ma non fischiato da Guida.