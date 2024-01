“Tornerà alla Juventus per restarci”: firma fino al 2028

Adesso l’obiettivo è concentrarsi sul presente per poi guardare ad un futuro tutto bianconero: i dettagli della situazione.

In un’intervista esclusiva di ‘Mirko Di Natale’, per la redazione di ‘TuttoJuve.com’, è stato contattato telefonicamente Donny Huijsen, il padre di Dean Huijsen, per discutere dell’esordio del giovane calciatore con la maglia della Roma e degli sviluppi relativi all’ultima settimana di mercato.

La conversazione ha offerto uno sguardo approfondito sulle emozioni della famiglia Huijsen e sui progetti futuri del talento bianconero. Dean Huijsen ha fatto il suo debutto con la Roma in una partita che ha entusiasmato sia i tifosi giallorossi che la sua famiglia. Donny Huijsen ha condiviso le sue sensazioni positive, sottolineando il buon impatto del figlio nella prima partita all’Olimpico. La famiglia è stata felice di vedere Dean inserirsi così bene nella nuova squadra, nonostante la brevità del tempo trascorso dall’arrivo a Roma.

Huijsen gioiello bianconero, il papà sicuro: “Vuole tornare alla Juve per provare a restarci e sul rinnovo…”

Donny Huijsen ha confermato che l’obiettivo principale del prestito di Dean alla Roma è garantirgli maggiore minutaggio, considerando che alla Juventus non ha avuto molte opportunità. Il padre del giovane talento ha indicato che il ritorno a Torino nel prossimo anno sarà accompagnato da una maggior esperienza, rendendo Dean più competitivo per un posto nella squadra bianconera. Quando interrogato sulla scelta della Roma rispetto al Frosinone, Donny Huijsen ha rivelato che l’interesse e la chiamata del mister Mourinho hanno influenzato la decisione. Ha anche confermato che Dean dovrà firmare un rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028, come parte dell’accordo tra i club.

Donny Huijsen ha elogiato il comportamento della Juventus nella trattativa, sottolineando la collaborazione positiva tra la Vecchia Signora e la Roma per garantire il successo dell’affare. La gratitudine è stata espressa per il modo in cui entrambi i club hanno gestito la situazione. L’intervista con Donny Huijsen fornisce una panoramica dettagliata sugli sviluppi recenti nella carriera di Dean Huijsen, evidenziando la felicità della famiglia per il suo debutto con la Roma e le prospettive per il suo ritorno alla Juventus. La storia continua a evolversi, ma una cosa è chiara: Dean Huijsen è destinato a un futuro promettente nel calcio italiano e alla Juventus.