Dal Milan alla Juventus, nuovo colpo di scena: così firma subito

Dal Milan alla Juventus, il club vorrebbe convincere il difensore a rinnovare il contratto: si decide tutto nei prossimi giorni.

La Juventus non molla di un centimetro e ribatte colpo su colpo all’Inter, che rimane a +2 sui bianconeri, sempre con il fiato sul collo. La squadra di Massimiliano Allegri ieri pomeriggio ha inflitto la seconda sconfitta in pochi giorni al fanalino di coda Salernitana, mantenendo invariato il distacco dai nerazzurri, che ventiquattr’ore prima si erano imposti di misura sul Verona in un finale dominato dalle polemiche.

I granata dell’altro Inzaghi, Pippo, nella sfida di campionato hanno fatto sudare la Signora, che l’ha spuntata solo all’ultimo respiro grazie ad un gol di Dusan Vlahovic, di nuovo decisivo come a Frosinone. No, non è filato tutto liscio come in Coppa Italia, quando la Juve aveva praticamente passeggiato sulla formazione campana, imbottita di riserve. Stavolta la Salernitana ha reso le cose più difficili a Danilo e compagni, costretti ad una complicata rimonta dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo. Certo, la superiorità numerica – i granata sono rimasti in dieci ad inizio ripresa per via dell’espulsione di Maggiore – ha dato una grossa mano ma la reazione c’è stata eccome. Ed è quella che conta.

Dal Milan alla Juventus, giorni decisivi per Kelly del Bournemouth

Ora Allegri e i suoi uomini possono concentrarsi sul quarto di Coppa Italia con il Frosinone, in programma giovedì allo Stadium, che potrebbe schiudere le porte verso la semifinale.

Questa sarà una settimana importante anche in chiave mercato, quella in cui il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli potrebbe mettere a segno il primo colpo. Si pensa anche alla prossima estate, quando diversi calciatori lasceranno a zero il proprio club dopo aver deciso di non rinnovare. La Juventus, secondo l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, segue sempre con maggiore interesse il difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly, sulle cui tracce ci sono anche Milan, Stoccarda e Tottenham. La società inglese, tuttavia, sembra volerci provare fino all’ultimo ed è probabile che nei prossimi giorni presenterà una nuova offerta all’entourage del calciatore classe 1988.