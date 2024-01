Vlahovic all’Arsenal, dietrofront Juventus: gli fanno firmare il contratto

Vlahovic all’Arsenal, l’attaccante serbo ieri ha deciso la sfida con la Salernitana: il suo rinnovo di nuovo al centro del dibattito.

Qual è il vero Dusan Vlahovic? Quello che ieri, fino al 90′ della gara con la Salernitana, si è si è dimenato nell’area di rigore senza combinare alcunché oppure quello che con un’inzuccata da bomber di razza ha deciso la partita in pieno recupero regalando tre punti fondamentali alla Juventus? Se lo chiedono un po’ tutti i tifosi bianconeri.

L’ex centravanti della Fiorentina continua a non mostrare il suo vero volto. Non convince del tutto eppure le sue qualità sono innegabili, come dimostra la rete decisiva che ha completato la rimonta sui granata di Pippo Inzaghi. L’attaccante deve saper fare gol, si dice. È quello che conta. Vero, verissimo, ma i due anni juventini del serbo sono fatti da luci e da ombre, come se facesse fatica a sbocciare definitivamente e a diventare quel cannoniere implacabile, e soprattutto costante, che aveva fatto innamorare Firenze e convinto la Signora a sborsare 80 milioni per portarlo a Torino. Gol come quello di ieri giustificano la spesa enorme per accaparrarselo ma ne servono indubbiamente di più. Anche perché dalla prossima estate lo stipendio del giocatore raddoppierà, come da accordi al momento della firma nel gennaio 2022.

Vlahovic all’Arsenal, Schira: “La Juve non vuole cederlo”

In estate Vlahovic è stato molto vicino alla cessione. Non è un mistero il fatto che la società bianconera abbia provato a scambiarlo con Romelu Lukaku, all’epoca ancora al Chelsea.

L’ex viola ha diversi estimatori oltremanica: è da sempre un pallino di un altro club inglese, l’Arsenal, che lo seguiva già ai tempi della Fiorentina. In questi giorni si parla di un nuovo assalto dei Gunners a Vlahovic, smentito tuttavia dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira. “Non ci sono trattative in corso – scrive su X il giornalista – La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il suo attaccante nonostante la proposta di spalmare lo stipendio“.