Colpo stellare Juventus: aperta la trattativa

La Juventus avvia le negoziazioni per il rinnovo: il punto sul centrocampista e gli scenari

La vittoria contro la Salernitana ha permesso alla Juventus di tenere il passo dell’Inter e di chiudere il girone d’andata a 46 punti, con un distacco molto considerevole dall’Inter.

Giovedì la Juventus sarà nuovamente in campo contro il Frosinone in Coppa Italia, per cercare di staccare il pass per la semifinale dove affronterà la vincente di Atalanta-Milan. Intanto i temi mercato rimangono caldi, soprattutto quello legato a Tiago Djalò, sempre più vicino al trasferimento a Torino. La Vecchia Signora, però, valuta anche i rinnovi e uno delle priorità potrebbe essere Weston McKennie.

Juventus, negoziazioni per il rinnovo di McKennie: lo scenario

Come riportato dal corrispondente bianconero per Goal Italia, Romeo Agresti, la Juventus sarebbe pronta ad avviare i contatti per il rinnovo di Weston McKennie.

L’ex Schalke 04 ha un contratto fino a giugno 2025 con i bianconeri ma le sue prestazioni stanno convincendo la società a trattenerlo. Una situazione completamente ribaltata rispetto a quella che si prospettava in estate, quando il centrocampista statunitense sembrava un esubero e pronto a lasciare Torino. In quesi mesi, invece, è riuscito a conquistare la fiducia di Allegri e dei tifosi.

La #Juventus è pronta ad avviare le negoziazioni per provare a rinnovare il contratto di #McKennie // Juventus are ready to open talks with McKennie’s agent to discuss the possible contract extension 🇺🇸⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 7, 2024

Anche contro la Salernitana ha dato un contributo importante alla squadra e per Allegri sta diventando sempre più imprescindibile, anche per la sua capacità di interpretare più ruoli.