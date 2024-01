Juventus, “Var soggettivo”: bufera Inter, Allegri risponde alle polemiche e si riscopre tennista

Allegri nel post-partita sul caos relativo all’episodio di Inter-Hellas Verona: il parere dell’allenatore della Juventus

La Juventus era chiamata a rispondere all’Inter nel match dell’Arechi contro la Salernitana. Dopo aver vinto 6-1 contro la squadra di Pippo Inzaghi pochi giorni fa in Coppa Italia, ci si poteva attendere una gara agevole per i bianconeri, ma così non è stato.

I bianconeri sono andati sotto e hanno faticato a creare occasioni concrete. Alla fine l’ha risolta Dusan Vlahovic con una splendida frustata nei minuti di recupero che ha sancito i 3 punti della Juventus. Al termine della gara tra Salernitana e Juventus ha parlato Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN, nella consueta intervista post-partita: “Quarto posto? Siamo realisti, abbiamo una squadra davanti a noi che sta facendo un campionato importante. Oggi era importante vincere per mantenere la distanza dalla quinta”.

Allegri nel post-partita di Salernitana-Juventus: “Var soggettivo, lo dico da sette anni”

Allegri ha proseguito: “Adesso inizia il girone di ritorno e la distanza dalle altre inizia ad essere importante. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta. Giovedì dobbiamo cercare di raggiungere la semifinale di Coppa Italia quindi bisognerà recuperare le energie”.

L’allenatore livornese ha proseguito sul momento della squadra: “In questo momento stiamo anche bene fisicamente. Siamo cresciuti anche nella serenità in alcuni momenti della partita. Ci sono state buone situazioni per segnare, nel complesso la partita è stata fatta bene. Non va bene prendere gol nello stesso modo, la ripetitività dei gol subiti è un segnale che certe cose non vanno ancora bene. La percezione è che quando ci buttano la palla in area rischiamo di prendere gol e questo ci rende meno sicuri del solito”. Poi Allegri ha proseguito sull’aspetto difensivo: “Ultimamente attacchiamo meglio la porta, cercando di andare sopra la linea della palla. Siamo migliorati offensivamente, a livello difensivo invece stiamo facendo meno bene. Bisogna anche guardare quello che è peggiorato, un mese fa davamo la sensazione di non subire, in questo momento diamo la sensazione di essere più vulnerabili”.

Poi sul momento di Vlahovic: “Dobbiamo sfruttare ancora meglio il suo momento con le palle in verticale. Il ragazzo sta meglio, è in fiducia e lavora tutti i giorni per migliorare a livello tecnico. Anche adesso è migliorato tecnicamente e dovrà fare ancora meglio”. Proseguendo Allegri ha parlato del futuro: “Godiamoci questa vittoria, giovedì avremo un quarto di finale contro il Frosinone e la Coppa Italia per noi rimane un obiettivo. Il girone di ritorno è sempre più difficile rispetto a quello d’andata. Migliorare rispetto al girone d’andata significherebbe fare almeno 50 punti circa”.

Poi la fatidica domanda sull’episodio di ieri durante Inter-Hellas Verona: “L’idea ce l’ho sempre avuta. Il Var è una roba soggettiva, l’ho detto sette anni fa, l’ho detto tutti gli anni, l’ho detto oggi e lo ridirò domenica prossima. Bisogna accettarlo così com’è. L’importante è non fare passare il Var per qualcosa di oggettivo. Nel tennis c’è una pallina che sbatte dentro o fuori dalla riga, quella è oggettività. Soggettività è altro, sono i falli e tanti altri episodi. Quindi starne anche a discutere non ha senso. Noi facciamo il nostro lavoro, c’è una commissione arbitri che valuterà il lavoro degli arbitri”.