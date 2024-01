Calciomercato Juventus, sprint per la firma: blitz alla Continassa

Trattativa chiusa in casa Juve. Svolta a sorpresa del direttore sportivo Giuntoli che ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore.

Emergono delle novità di calciomercato relative al destino del calciatore che è pronto a firmare il nuovo contratto con la Juventus. Una scelta chiara, quella della società, a prescindere dall’arrivo in bianconero di Tiago Djalò l’affare con il calciatore si chiuderà. Soddisfatto anche Max Allegri che potrà contare anche in futuro sul ragazzo che quando è stato chiamato in causa ha sempre dato il suo contributo.

E’ tempo di rinnovi in casa Juventus. Strategia chiara di Cristiano Giuntoli che, prima di procedere sul calciomercato di gennaio 2024, vuole sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ecco perché, dopo i prolungamenti di Locatelli, Gatti e Bremer, a breve arriverà l’annuncio ufficiale riguardo la firma di un altro calciatore che è pronto ad unirsi alla Vecchia Signora.

Juventus: c’è l’annuncio sul rinnovo, ecco i dettagli

Ecco perché, anche a causa del suo status “formato nel settore giovanile”, utile ai fini della lista Uefa e Serie A, la società ha deciso di blindare Daniele Rugani che è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus.

Come raccolto da Calciomercato.it, quest’oggi a Torino è andato in scena un summit di mercato con l’agente di Rugani Davide Torchia. Le parti hanno concordato le ultime formalità relative al rinnovo di contratto del difensore che è pronto a proseguire la sua esperienza in bianconero. Al netto dei vari interessamenti, da parte di club italiani e non solo, la volontà della Juventus è sempre stata quella di voler puntare sul ragazzo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il numero 24 ha accettato la proposta con Giuntoli che ha confermato lo stipendio di 3 milioni a stagioni. Incontro cordiale, dunque, con le parti che si sono convinte a firmare il il rinnovo: c’è la volontà di proseguire insieme questa esperienza. Una notizia che soddisfa anche Massimiliano Allegri che può continuare a puntare su uno dei suoi fedelissimi. Un valore aggiunto per la retroguardia bianconera che, a fine stagione, perderà Alex Sandro. A differenza di Rugani, infatti, il brasiliano non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2024. Al suo posto arriverà Tiago Djalò che è pronto a lasciare il Lille e a firmare con la Vecchia Signora. Il portoghese è atteso a Torino già in questa sessione di mercato di gennaio, con Giuntoli che su di lui ha investito – complessivamente – tra prezzo fisso e bonus circa 8 milioni di euro.