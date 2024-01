Dal Napoli alla Juventus: proposta ufficiale, adesso cambia tutto

C’è l’annuncio riguardo il nuovo acquisto della Juventus: l’agente l’ha proposto a Giuntoli, ecco la decisione del ds.

Si muove in entrata il mercato della Juventus: occasione importante per il ds Giuntoli che ha ricevuto la chiamata dell’agente. I buoni legami con l’entourage del ragazzo possono favorire questo trasferimento con il ragazzo che è pronto a vestire la maglia del club italiano. Ecco l’annuncio da parte del procuratore che, nel corso di un’intervista, ha aperto alla possibilità di questo acquisto da parte dei bianconeri che sono uno dei club interessati al giocatore.

L’agente, di Khvica Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, ha rilasciato proprio quest’oggi una ulteriore indiscrezione di mercato. Il procuratore della stella georgiana, nel corso di 1TvSport, ha parlato di un altro dei suoi assistiti, affermando di averlo proposto seppur in maniera non del tutto concreta, a Napoli e Juventus

Calciomercato: alla Juve l’amico di Kvaratskhelia

“Non posso nasconderlo, sono pazzo di un terzino sinistro come Irakli Azarov. Ne ho parlato con il presidente del Napoli, De Laurentiis, con la Juventus e altri, ma non è stato un colloquio specifico”, così il procuratore che ha detto la sua riguardo questa trattativa di mercato. Si tratterebbe quindi di Azarov, terzino mancino dello Shakhtar, club in cui si è accasato dopo l’esperienza poco felice alla Stella Rossa di Belgrado. Il calciatore, valutato da Transfermarkt 3 milioni e mezzo, sarebbe stato proposto anche alla Juventus. Ad oggi, però, non ci sarebbe nessuna trattativa in essere.