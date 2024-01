Yes, Sir: firma fino al 2028, ribaltone Juventus

Yes, Sir: altro che cessione. Giuntoli sta lavorando al rinnovo del contratto per altri quattro anni. Niente Premier.

Il 2024 della Juve è iniziato come si era concluso il 2023 e cioè all’insegna delle vittorie. La Signora sta vivendo un momento magico ormai dallo scorso settembre: dalla sconfitta con il Sassuolo, che i bianconeri affronteranno martedì prossimo nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra di Massimiliano Allegri non ha più perso, inanellando una lunga serie di risultati positivi tra campionato e Coppa Italia.

L’appetito, però, vien mangiando. E fermarsi sul più bello sarebbe davvero un peccato. La Juventus nelle prossime settimane deve provare a rimanere attaccata alla più quotata Inter, che in questo momento guarda tutti dall’alto verso il basso ma con soli due punti di vantaggio nei confronti di Danilo e compagni. Allegri ad inizio stagione andava ripetendo che se il distacco fosse rimasto minimo anche a febbraio, quando le dirette concorrenti saranno impegnate nelle competizioni europee – a differenza della Juve che invece quest’anno non gioca le coppe – allora ci sarebbe realmente stata una concreta possibilità di lottare per lo scudetto.

Yes, Sir: rinnovo in vista per Iling-Junior

L’allenatore toscano proprio per questo motivo adesso si aspetta un piccolo sforzo da parte della società nel mercato che è iniziato già da una settimana.

Secondo gli ultimi rumors, il primo colpo della Juventus sarà in difesa, dove sembra che sia tutto fatto con il Lille per l’arrivo del centrale portoghese Djalò, il cui contratto sarebbe scaduto in estate. Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica bianconera, è molto attivo anche sul fronte rinnovi. E tra i suoi obiettivi c’è pure il contratto di Samuel Iling-Junior, che a dispetto delle ultime voci – il giovane è appetito da diversi club inglesi nonché dal Monza in Italia – potrebbe restare a Torino. Stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, infatti, la Juve avrebbe avviato le trattative per un rinnovo fino al 2028.